Илья Малинин оценил свой прокат короткой программы на Олимпиаде-2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе (108,16 балла) на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), сравнив его с прокатом в командном турнире.

«Честно говоря, я чувствовал себя очень хорошо. Я точно выбрал другой подход по сравнению с командным турниром. У меня было слишком много… я бы назвал это олимпийским волнением. Ощущал огромное давление, был взволнован и полон энтузиазма перед выходом на лёд.

В этой короткой программе я хотел действовать немного медленнее, спокойнее и, честно говоря, просто включить автопилот и посмотреть, что получится. Я рад, что на этот раз мне удалось лучше держаться на ногах», — приводит слова Малинина Golden Skate.