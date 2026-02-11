Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин оценил свой прокат короткой программы на Олимпиаде-2026

Илья Малинин оценил свой прокат короткой программы на Олимпиаде-2026
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе (108,16 балла) на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), сравнив его с прокатом в командном турнире.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Честно говоря, я чувствовал себя очень хорошо. Я точно выбрал другой подход по сравнению с командным турниром. У меня было слишком много… я бы назвал это олимпийским волнением. Ощущал огромное давление, был взволнован и полон энтузиазма перед выходом на лёд.

В этой короткой программе я хотел действовать немного медленнее, спокойнее и, честно говоря, просто включить автопилот и посмотреть, что получится. Я рад, что на этот раз мне удалось лучше держаться на ногах», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Материалы по теме
Гуменник выполнил план-минимум и попал в топ-12. Но обойти Малинина не смог никто!
Гуменник выполнил план-минимум и попал в топ-12. Но обойти Малинина не смог никто!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android