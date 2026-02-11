Илья Малинин оценил свой прокат короткой программы на Олимпиаде-2026
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе (108,16 балла) на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), сравнив его с прокатом в командном турнире.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
«Честно говоря, я чувствовал себя очень хорошо. Я точно выбрал другой подход по сравнению с командным турниром. У меня было слишком много… я бы назвал это олимпийским волнением. Ощущал огромное давление, был взволнован и полон энтузиазма перед выходом на лёд.
В этой короткой программе я хотел действовать немного медленнее, спокойнее и, честно говоря, просто включить автопилот и посмотреть, что получится. Я рад, что на этот раз мне удалось лучше держаться на ногах», — приводит слова Малинина Golden Skate.
