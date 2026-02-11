Скидки
Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
21:30 Мск
Фристайлистка, выигравшая золото на ОИ, показала синяки и раны от падений на Играх

Фристайлистка, выигравшая золото на ОИ, показала синяки и раны от падений на Играх
Комментарии

Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо, завоевавшая золотую медаль Олимпиады-2026 в слоупстайле, показала синяки и раны от падений на Играх.

Матильда Гремо показала синяки и раны от падений на Играх

Матильда Гремо показала синяки и раны от падений на Играх

Фото: Из личного архива Матильды Гремо

«Доказательство того, что это было нелегко. Доказательство того, что за это стоило бороться! Сильно упала на тренировке, но всё равно выиграла золото», – написала Гремо в своём аккаунте в социальных сетях.

Матильда Гремо по итогам трёх попыток набрала 86,96 балла. Она опередила китаянку Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.

Отметим, что для Гремо золото ОИ-2026 стало вторым в карьере. В 2022 году в Пекине представительница сборной Швейцарии выиграла первое олимпийское золото.

Все новости RSS

