Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Малинин высказался о статусе главного фаворита на золото Олимпийских игр — 2026

Малинин высказался о статусе главного фаворита на золото Олимпийских игр — 2026
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о своём статусе фаворита после победы в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Малинин лидирует с результатом 108,16 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Я выступаю в качестве фаворита, но быть фаворитом — это одно, а заслужить золото под давлением — совсем другое. Конечно, я не воспринимаю это как должное, мне ещё предстоит поработать над произвольной программой», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Свои произвольные программы мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.

