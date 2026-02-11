Малинин высказался о статусе главного фаворита на золото Олимпийских игр — 2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о своём статусе фаворита после победы в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Малинин лидирует с результатом 108,16 балла.

«Я выступаю в качестве фаворита, но быть фаворитом — это одно, а заслужить золото под давлением — совсем другое. Конечно, я не воспринимаю это как должное, мне ещё предстоит поработать над произвольной программой», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Свои произвольные программы мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.