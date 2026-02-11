Бутырская: Малинин все эмоции оставил на личный прокат на ОИ-2026

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление американского фигуриста Ильи Малинина в короткой программе на Олимпиаде-2026.

«У девочек в командных соревнованиях было попроще — есть перерыв. А парням надо было прокатать два раза произвольную программу и два раза короткую. Надо было поберечь себя для индивидуального выступления. Индивидуальное золото ценится гораздо дороже. Поэтому Малинин выдал не всё, да и не надо было выдавать. Золото завоевали, но не таким трудом, и потом как у нас Липницкая или Валиева, которые выдавали всё самое лучшее. А в индивидуальной программе им не хватало. Малинин сделал всё наоборот — оставил свои эмоции на личный прокат», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.