Хоккей. Швеция — Италия
Обзор финала турнира по кёрлингу в миксте Швеция — США на Олимпийских играх — 2026

Обзор финала турнира по кёрлингу в миксте Швеция — США на Олимпийских играх — 2026
Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялся финал турнира по кёрлингу в соревнованиях смешанных пар (миксте). «Чемпионат» предлагает посмотреть обзор соревновательного дня:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Победу в финале одержала сборная Швеции по кёрлингу в составе Изабеллы Врано и Расмуса Врано (брат и сестра). В решающем матче они со счётом 6:5 одолели сборную США, в составе которой выступили Кори Тисс и Кори Дропкин.

Бронзовыми призёрами соревнований ранее стали итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини, которые в матче за третье место со счётом 5:3 одолели британцев Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта.

