Петра Гуменника в 7 утра после короткой программы вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх — 2026 в Италии рано утром в среду, 11 февраля. В 7 часов утра Гуменник сдал тест на допинг. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 10 февраля, Пётр Гуменник выступил в олимпийской короткой программе. Он занял 12-е место с результатом 86,72 балла. КП россиянина поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.