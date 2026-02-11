Скидки
Олимпиада 2026

Погорилая: по баллам в короткой программе Гуменника оценили не так хорошо, как бы хотелось

Погорилая: по баллам в короткой программе Гуменника оценили не так хорошо, как бы хотелось
Комментарии

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая прокомментировала выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Гуменник идёт на промежуточном 12-м месте с результатом 86,72 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Слава богу, что у Петра лопнул шнурок у носка. Если бы в другом месте, было бы неприятно. Главное, чтобы Пётр был доволен своим прокатом и выступлением. Судя по его интервью после, он доволен. Понятно, что всегда можно лучше. Но он показал достойный прокат. По баллам оценили не так хорошо, как бы хотелось. Он сделал сложнейший контент — четверной флип и четверной лутц, который делает только Илья Малинин. Каскад не удался, потому что втыкнулся после флипа на выезде. Скорости уже не хватило.

Хотелось бы получить оценку побольше. Но главное, что поднялся в разминке. Гуменнику надо спокойно откатать для себя. В произвольной программе у него очень сильный контент. К сожалению, у Петра не такие высокие компоненты, особенно для его катания», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

