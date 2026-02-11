Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Погорилая — о короткой программе Малинина на ОИ: это был лучший прокат

Погорилая — о короткой программе Малинина на ОИ: это был лучший прокат
Комментарии

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая оценила выступление американского фигуриста Ильи Малинина в короткой программе на Олимпиаде-2026.

«Если в командном прокате Илья волновался, то к короткой программе подошёл собраннее. Кагияма показал свой лучший прокат, который надо будет всем показывать. Илья же на командном переволновался. Он делает четверной аксель, поэтому есть разлад с тройным акселем — иногда его перекручивает. В короткой программе он раскрылся раньше, чем должен был. Но это не помешало ему сделать тройной аксель. Я болела за Гуменника, Малинина и за Кагияму. Для Малинина это был лучший прокат. В произвольной он всех добьёт и выиграет», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
