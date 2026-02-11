Скидки
Олимпиада 2026

Короткая программа Юмы Кагиямы на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Короткая программа Юмы Кагиямы на Олимпийских играх — 2026 в Италии
Комментарии

Японский фигурист Юма Кагияма показал второй результат в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 103,07 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката КП Юмы Кагиямы на Олимпиаде-2026.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Лучшим в рамках короткой программы стал американец Илья Малинин (108,16). Третье место занял представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). В топ-6 также вошли Даниэль Грассль (Италия, 93,46 балла), Михаил Шайдоров (Казахстан, 92,94) и Джун Хван Ча (Южная Корея, 92,72).

Действующий чемпион России Пётр Гуменник в КП Олимпиады занял 12-е место.

Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
