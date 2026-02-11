«Вместо того чтобы обратиться к терапевту». Журналист — о признании Легрейда в измене

Известный спортивный журналист Бастьен Фашан отреагировал на скандальное признание норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда в измене своей девушке. Спортсмен выступил с этим заявлением после завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Мужчины буквально предпочитают признаться в измене на глазах у всего мира после завоевания медали на Олимпийских играх, вместо того чтобы обратиться к психотерапевту», — написал Фашан на своей странице в социальной сети X.

Легрейду 28 лет, он является семикратным чемпионом мира и победителем мужской эстафеты на Олимпийских играх 2022 года.