Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Вместо того чтобы обратиться к терапевту». Журналист — о признании Легрейда в измене

«Вместо того чтобы обратиться к терапевту». Журналист — о признании Легрейда в измене
Комментарии

Известный спортивный журналист Бастьен Фашан отреагировал на скандальное признание норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда в измене своей девушке. Спортсмен выступил с этим заявлением после завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Мужчины буквально предпочитают признаться в измене на глазах у всего мира после завоевания медали на Олимпийских играх, вместо того чтобы обратиться к психотерапевту», — написал Фашан на своей странице в социальной сети X.

Легрейду 28 лет, он является семикратным чемпионом мира и победителем мужской эстафеты на Олимпийских играх 2022 года.

Материалы по теме
Норвежец Легрейд после бронзы на ОИ-2026 признался, что изменил любимой девушке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android