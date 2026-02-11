Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Известен стартовый номер Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник выступит под 13-м стартовым номером в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он попал в третью разминочную группу из четырёх.

Свои произвольные программы мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026. Гуменник заявил пять четверных прыжков в своей программе. Пётр занимает промежуточное 12-е место по итогам короткой программы. За прокат он набрал 86,72 балла.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Пётр Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу на Олимпиаде-2026
Судьи не знают, что ставить Гуменнику на ОИ? Канадка отправила нашего парня на 19-е место!
Судьи не знают, что ставить Гуменнику на ОИ? Канадка отправила нашего парня на 19-е место!
