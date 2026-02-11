Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Бывшая девушка звёздного биатлониста Стурлы Легрейда ответила ему после признания в измене на Олимпийских играх 2026

Бывшая девушка звёздного биатлониста Легрейда ответила ему после признания в измене на ОИ
Комментарии

Бывшая девушка норвежского биатлонисты Стурлы Холм Легрейда выступила с заявлением после публичного признания спортсмена в том, что он изменил ей несколько месяцев назад, во время Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нём находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу.

Хочу выразить благодарность моей семье и друзьям, что были со мной и поддержали в это трудное время. А также всем остальным, кто думал обо мне и сочувствовал, не зная, кто я», — приводит заявление девушки VG.

Издание, опубликовавшее слова девушки, изъявившей желание остаться анонимной, также запросило комментарий по её высказыванию у самого Легрейда, но тот не ответил.

Вот что сказал Легрейд:
Норвежец Легрейд после бронзы на ОИ-2026 признался, что изменил любимой девушке
«Надеюсь, я не усугубил ситуацию». Легрейд — о признании в измене своей девушке
