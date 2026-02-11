Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Биатлон, женщины: трансляция индивидуальной гонки начнётся в 16:15 мск

Олимпиада 2026, Биатлон, женщины: трансляция индивидуальной гонки начнётся в 16:15 мск
Комментарии

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Не началось

Начало гонки назначено на 16:15 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на Олимпиаде.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Станет ли Доротея Вирер олимпийской чемпионкой? Последний шанс итальянской дивы! LIVE
Live
Станет ли Доротея Вирер олимпийской чемпионкой? Последний шанс итальянской дивы! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android