Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Мария Бутырская оценила шансы Петросян на ОИ-2026

Мария Бутырская оценила шансы Петросян на ОИ-2026
Комментарии

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о перспективах фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Не видела, как сейчас тренируется Петросян и какой контент будет заявлять. Уверена, что с Этери подготовились грамотно. Если рискнёт, будет прыгать тройной аксель в короткой программе, четверные в произвольной, то всё может сложиться удачно. Если без них, будет тяжело победить. Надо чем-то выигрывать.

Уверяю, что срывов будет много. Все переживают и боятся. Нервы будут. Всё зависит от чистоты. Олимпийской чемпионкой становится та, кто короткую и произвольную программы катает чисто», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android