Мария Бутырская оценила шансы Петросян на ОИ-2026

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о перспективах фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Не видела, как сейчас тренируется Петросян и какой контент будет заявлять. Уверена, что с Этери подготовились грамотно. Если рискнёт, будет прыгать тройной аксель в короткой программе, четверные в произвольной, то всё может сложиться удачно. Если без них, будет тяжело победить. Надо чем-то выигрывать.

Уверяю, что срывов будет много. Все переживают и боятся. Нервы будут. Всё зависит от чистоты. Олимпийской чемпионкой становится та, кто короткую и произвольную программы катает чисто», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.