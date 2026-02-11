Скидки
Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Юма Кагияма оценил свой прокат короткой программы на Олимпиаде-2026

Японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), за которое набрал 103,07 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Честно говоря, оценки за короткую программу мало что значат. В моём случае, какими бы высокими или низкими они ни были, они совершенно не являются ориентиром для произвольной программы. Поэтому прежде всего я просто старался сделать всё, что в моих силах, на высшем уровне.

Ещё до объявления результатов я знал, как будут оцениваться прокаты, поэтому у меня был чёткий план восстановления и повышения уровня. Не всё прошло гладко, но я смог показать свою программу, поэтому чувствую, что сегодня я действительно выложился на 100%», — приводит слова Кагиямы Golden Skate.

