Шведская фристайлистка, считающая себя мужчиной*, может выйти в финал ОИ-2026 по могулу

Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, считающая себя мужчиной (движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России, его деятельность запрещена), может выйти в финал Олимпийских игр 2026 года по могулу. На первом этапе квалификации скандинавская спортсменка показала с отрывом худший результат, при этом она имеет шансы выступить на решающих стартах турнира. Для этого шведке надо преодолеть вторую квалификацию, которая состоится сегодня, 11 февраля, в 13:00 мск.

В первой квалификации Элис Лундхольм набрала 12,05 балла и стала последней, 29-й, в списке участниц. На 28-й строчке расположилась представительница сборной Австралии Шарлотт Уилсон с 49,95 балла. Её соотечественница Джакара Энтони показала лучший результат квалификации, набрав 81,65 балла.