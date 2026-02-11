Роднина: выступали сильнейшие мужчины, а сосредоточились на Гуменнике — это неправильно

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о мужской короткой программе на Олимпиаде-2026.

«Вчера выступали сильнейшие мужчины мира, а мы сосредоточились только на одном нашем спортсмене. С одной стороны, это хорошо, но это и неправильно. Пётр катался на больших соревнованиях и показал то, на что готов с учётом всех сложностей, которые у него были. Первое — неимение опыта международных выступлений. Второе — стартовый номер, а также проблемы с музыкой», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.