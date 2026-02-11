Мама Петра Гуменника обратилась к судьям на Олимпийских играх — 2026

Елена Гуменник, мама действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника, высказалась о судейской работе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай бог им здоровья, нервов и радости», — приводит слова Гуменник Odds.ru.

Пётр занимает промежуточное 12-е место по итогам короткой программы на ОИ-2026. За прокат он набрал 86,72 балла.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.