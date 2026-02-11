Короткая программа Адама Сяо Хим Фа на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа показал третий результат в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 102,55 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката КП Адама Сяо Хим Фа на Олимпиаде-2026.
Лучшим в рамках короткой программы стал американец Илья Малинин (108,16). Второе место занял представитель Японии Юма Кагияма (103,07). В топ-6 также вошли Даниэль Грассль (Италия, 93,46 балла), Михаил Шайдоров (Казахстан, 92,94) и Джун Хван Ча (Южная Корея, 92,72).
Действующий чемпион России Пётр Гуменник в КП Олимпиады занял 12-е место.
Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.