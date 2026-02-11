Роднина: это первая Олимпиада, где в таком количестве выступали ребята с корнями из России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила лидеров мужской короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

«Я бы отметила Грассля, Малинина. Также выступал потрясающий француз. Очень интересные программы. Накал был такой, что мама не горюй. Очень понравился наш парень из Казахстана (Михаил Шайдоров). Я бы отметила, что было очень много наших ребят с российскими корнями, тренерами и видением фигурного катания. Наверное, это первая Олимпиада, где в таком количестве выступали ребята, у которых корни из России», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.