Татьяна Тарасова: организаторы Олимпиады уничтожили Гуменника! Истребление русского парня!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Гуменник идёт на промежуточном 12-м месте с результатом 86,72 балла.

«Вы вообще знаете, что Петя выступал не под свою музыку? Организаторы соревнований просто уничтожили Петю! Соревнования называются Олимпийские игры. Это первая и единственная причина сложностей. Безобразная причина! Просто истребление русского парня! Пётр — мастер. Это видно тому, кто умеет смотреть. К сожалению, он сделал одну ошибочку, которая дорого стоила», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.