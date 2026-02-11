Скидки
Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Мама Гуменника призналась, что не смотрела короткую программу сына на Олимпиаде-2026

Мама Гуменника призналась, что не смотрела короткую программу сына на Олимпиаде-2026
Комментарии

Елена Гуменник, мама действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника, прокомментировала выступление сына в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр занимает промежуточное 12-е место. За прокат КП он набрал 86,72 балла.

«Короткую не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно. Жаль, что на каскаде вышла ошибка, но думаем, что Пётр постарается исправить это на произвольной», — приводит слова Гуменник Odds.ru.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Комментарии
