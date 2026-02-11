Видеообзор короткой программы мужчин на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялась короткая программа по фигурному катанию среди мужчин. «Чемпионат» предлагает посмотреть обзор соревновательного дня:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Лучший результат показал двукратный чемпион мира Илья Малинин, представляющий США. Спортсмен чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп. Его прокат судьи оценили в 108,16 балла.

Второй результат показал японец Юма Кагияма (103,07), третьим стал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). В топ-6 также вошли Даниэль Грассль (Италия, 93,46 балла), Михаил Шайдоров (Казахстан, 92,94) и Джун Хван Ча (Южная Корея, 92,72).

Действующий чемпион России Пётр Гуменник в КП Олимпиады занял 12-е место.

Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.