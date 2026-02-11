Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

МОК запретил украинской фристайлистке выступить на ОИ в шлеме с политическим лозунгом

МОК запретил украинской фристайлистке выступить на ОИ в шлеме с политическим лозунгом
Комментарии

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ей на Олимпийских играх — 2026 носить шлем с политическим лозунгом.

МОК расценил надпись «Будь смелым, как украинцы» на шлеме спортсменки как элемент пропаганды. Запрет на ношение такого шлема распространяется как на официальные соревнования, так и на тренировочные заезды. Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с фотографиями погибших спортсменов.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
МОК запретил украинскому скелетонисту выступить на ОИ в шлеме с фото погибших спортсменов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android