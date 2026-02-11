МОК запретил украинской фристайлистке выступить на ОИ в шлеме с политическим лозунгом

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ей на Олимпийских играх — 2026 носить шлем с политическим лозунгом.

МОК расценил надпись «Будь смелым, как украинцы» на шлеме спортсменки как элемент пропаганды. Запрет на ношение такого шлема распространяется как на официальные соревнования, так и на тренировочные заезды. Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с фотографиями погибших спортсменов.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.