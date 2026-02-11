Бестемьянова: на Гуменника оказывают ужасное давление, но он прекрасно из него выбирается

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Гуменник идёт на промежуточном 12-м месте с результатом 86,72 балла.

«Это было ожидаемо, ведь Пётр — без рейтинга первой разминки. Это не его вина, а обстоятельства. Что делать? Было понятно, что будут такие компоненты, и это вообще не его оценка. Если бы Гуменник выступал в последней или хотя бы в предпоследней разминке, к этапам катания компоненты были бы намного больше.

На Петра со всех сторон оказывается ужасное давление. Но то, как он из этого выбирается, — прекрасно. Да, была ошибка в каскаде. Но теперь ждём произвольную. Сейчас у Гуменника остаются шансы откатать достойно со вторым или третьим по сложности контентом в произвольной программе. Нужно, чтобы он всё сделал, а дальше уже будем смотреть, что из этого получится», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.