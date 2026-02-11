Скидки
Олимпиада 2026

Ирина Слуцкая оценила шансы на победу Ильи Малинина на Олимпийских играх

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о перспективах американца Ильи Малинина стать олимпийским чемпионом — 2026 в одиночном катании.

«Малинин катался раскованно. Может, хорошо, что создан командный турнир, чтобы сошёл первый стресс. Хочется отметить, что на протяжении сезона Илья достаточно стабильно выглядел. У него есть преимущество в баллах. Думаю, на произвольную программу он выйдет ещё более уверенным в себе. Шансов на победу много. Надеюсь, он их использует», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

