Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тренер России по шорт-треку высказался об Олимпиаде-2026 после дисквалификации Посашкова

Тренер России по шорт-треку высказался об Олимпиаде-2026 после дисквалификации Посашкова
Комментарии

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов высказался об атмосфере на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее шорт-трекист Иван Посашков не смог квалифицироваться в четвертьфинальную стадию гонки дистанцией 1000 м из-за дисквалификации за толчок соперника. Алёна Крылова также не прошла квалификацию в 1/4 финала гонки на 500 м.

«Ребята очень довольны, питание шикарное, живут по одному человеку. То есть всё сделано для того, чтобы показать максимальный результат. Всё отлично, настроение отличное, ходят, общаются, никаких там косых взглядов или чего-то ещё не было замечено», – приводит слова Максимова ТАСС.

14 февраля Крылова выступит в квалификации гонки на 1000 м, Посашков – на 1500 м.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали прямо на старте Олимпиады. Что стряслось?
Видео
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали прямо на старте Олимпиады. Что стряслось?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android