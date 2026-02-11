Тренер России по шорт-треку высказался об Олимпиаде-2026 после дисквалификации Посашкова

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов высказался об атмосфере на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее шорт-трекист Иван Посашков не смог квалифицироваться в четвертьфинальную стадию гонки дистанцией 1000 м из-за дисквалификации за толчок соперника. Алёна Крылова также не прошла квалификацию в 1/4 финала гонки на 500 м.

«Ребята очень довольны, питание шикарное, живут по одному человеку. То есть всё сделано для того, чтобы показать максимальный результат. Всё отлично, настроение отличное, ходят, общаются, никаких там косых взглядов или чего-то ещё не было замечено», – приводит слова Максимова ТАСС.

14 февраля Крылова выступит в квалификации гонки на 1000 м, Посашков – на 1500 м.