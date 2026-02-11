Скидки
Олимпиада 2026

Петтер Нортуг: Ботн чтит память погибшего друга. Легрейд сосредоточился на том, с кем спал

Петтер Нортуг: Ботн чтит память погибшего друга. Легрейд сосредоточился на том, с кем спал
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о скандальном признании норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда в измене девушке после завоевания бронзы Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке. Золотую медаль выиграл норвежец Йохан-Олав Ботн.

«Йохан-Олав Ботн, воспитанник спорта и тренировок, который потратил бесчисленное количество часов, чтобы достичь вершины. Он чтит память своего погибшего друга Сиверта. Сильно! Товарищ по команде предпочитает сосредоточиться на том, с кем он спал, а с кем нет», — написал Нортуг на личной странице в соцсетях.

В декабре 2025 года из жизни ушёл норвежский биатлонист Сиверт Баккен, который являлся претендентом на попадание в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Италии.

Бывшая девушка звёздного биатлониста Легрейда ответила ему после признания в измене на ОИ
