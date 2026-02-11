Скидки
Олимпиада 2026

Легрейд извинился перед Ботном за признание в измене после его победы на Олимпиаде-2026

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд принёс извинения соотечественнику Йохан-Олаву Ботну за то, что отвёл внимание от его победы после своего признания в измене девушке.

Во вторник, 10 февраля, Ботн стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20 км, Легрейд завоевал бронзу. После старта Легрейд публично признался в измене

«Прошу прощения, если я испортил тебе день, но, думаю, ты меня понимаешь… Не знаю. Я остаюсь при своём выборе, который сделал. Я очень хорошо его понимал и сам вижу последствия сейчас, оглядываясь назад. Как я уже сказал, это день Йохан-Олава, и жаль, что всё внимание сосредоточено на этом», — приводит слова Легрейда Reuters.

Петтер Нортуг: Ботн чтит память погибшего друга. Легрейд сосредоточился на том, с кем спал
