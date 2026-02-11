Скидки
Олимпиада 2026

В МОК высказались о возможной дисквалификации украинского скелетониста

Комментарии

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о возможной дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за шлема с фотографиями погибших атлетов. В прессе появилась информация, что украинский спортсмен не собирается менять экипировку, несмотря на запрет МОК.

«Дисквалифицируют ли его? Я не думаю, что сейчас полезно в этой ситуации рассуждать о гипотетических вещах. Мы хотим, чтобы он выступил, поэтому не будет правильно рассуждать, что произойдёт. Но есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила.

Мы не хотим публичной порки или чего-либо подобного. Мы объяснили очень подробно причины нашего решения. Но мы хотим решить этот вопрос по-человечески. Может быть, другие спортсмены объяснят ему, что все хотят, чтобы он выступил, и у него появится возможность выразить своё мнение. У нас нет универсального и готового решения, но, надеюсь, человеческое общение поможет в данном случае», – приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».

Новости. Олимпиада 2026
