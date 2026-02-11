Швейцарец фон Алльмен выиграл супергигант и стал трёхкратным чемпионом Олимпиады-2026

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен одержал победу в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел трассу за 1.25,32. 24-летний фон Алльмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом 2026 года после побед в скоростном спуске и командной комбинации.

Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл. Многолетний лидер Кубка мира швейцарец Марко Одерматт стал третьим, на его счету пока что нет золота Олимпиады-2026.

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины. Результаты: