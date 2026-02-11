Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, супергигант: результаты

Швейцарец фон Алльмен выиграл супергигант и стал трёхкратным чемпионом Олимпиады-2026
Комментарии

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен одержал победу в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел трассу за 1.25,32. 24-летний фон Алльмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом 2026 года после побед в скоростном спуске и командной комбинации.

Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл. Многолетний лидер Кубка мира швейцарец Марко Одерматт стал третьим, на его счету пока что нет золота Олимпиады-2026.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Супергигант
11 февраля 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Франьо фон Алльмен
Швейцария
1:25.32
2
Райан Кокран-Сигл
США
+0.13
3
Марко Одерматт
Швейцария
+0.28

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины. Результаты:

  1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) — 1.25,32.
  2. Райан Кокран-Сигл (США) — отставание 0,13.
  3. Марко Одерматт (Швейцария) +0,28.
  4. Нильс Альегр (Франция) +0,31.
  5. Рафаэль Хазер (Австрия) +0,57.
Материалы по теме
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Live
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android