Швейцарец фон Алльмен выиграл супергигант и стал трёхкратным чемпионом Олимпиады-2026
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен одержал победу в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел трассу за 1.25,32. 24-летний фон Алльмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом 2026 года после побед в скоростном спуске и командной комбинации.
Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл. Многолетний лидер Кубка мира швейцарец Марко Одерматт стал третьим, на его счету пока что нет золота Олимпиады-2026.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Супергигант
11 февраля 2026, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Франьо фон Алльмен
Швейцария
1:25.32
2
Райан Кокран-Сигл
США
+0.13
3
Марко Одерматт
Швейцария
+0.28
Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины. Результаты:
- Франьо фон Алльмен (Швейцария) — 1.25,32.
- Райан Кокран-Сигл (США) — отставание 0,13.
- Марко Одерматт (Швейцария) +0,28.
- Нильс Альегр (Франция) +0,31.
- Рафаэль Хазер (Австрия) +0,57.
