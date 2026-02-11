Скидки
Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Ирина Слуцкая: Гуменнику можно было бы накинуть больше баллов за короткую программу

Комментарии

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Гуменник идёт на промежуточном 12-м месте с результатом 86,72 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Рада, что Пётр смог собраться. Он сам говорит, что настрой дружелюбный — все общаются и меняются значками. Это дух Олимпиады! Но когда ты выходишь на старт, всё воспринимаешь абсолютно по-другому. Здорово, что все ситуации его не сбили. Гуменник — сильный мальчик. Он собрался и откатался. Да, были шероховатости, но это ничто по сравнению с тем, что было до. Баллов можно было бы накинуть больше, но против нас сыграло, что нет на международной арене. Нас не видят и не знают. Плюс ещё первая разминка. Не могу сказать, что поставили много.

Интересно, что за первый каскад кто-то ставил плюсы, кто-то — минусы. Даже у судей какая-то несогласованность. Хотя маленькая помарка не должна была принести минус два, а где-то и минус три. Мы ждём от Пети прекрасного произвольного проката. Терять нам нечего. Самое главное — показать, что мы можем, умеем и не слабее других», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

