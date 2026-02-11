«Самые неблагоприятные условия для лыжников из России». Тартынский — о трассах ОИ-2026

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский высказался об условиях на Олимпийских играх — 2026 в Италии. На турнире принимают участие российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

«Условия для Олимпиады очень сложные. Именно в этом самое главное отличие итальянских Игр от тех, что проходили в Южной Корее и Китае. Это самые далёкие, самые неблагоприятные условия для лыжников из России, и в особенности для лыжников, которые четыре года не соревновались в Европе.

Это бесконечная разница в трассах, и она не в пользу Даши и Савелия. Именно поэтому просто невозможно сравнивать результаты российских лыжников с прошлых Олимпиад с тем, что происходит сейчас.

Даже в тех же кондициях, в своей праймовой форме, в которой Александр Большунов был в Пхёнчхане и Пекине, далеко не факт, что в Валь-ди-Фьемме он забежал бы в топ-6 в скиатлоне. И, кстати, Большунов тоже находится здесь, в Италии, тренируется рядом с олимпийскими трассами, готовится к чемпионату России. Но на самой олимпийской арене, где он, наверное, мог бы присутствовать в качестве болельщика, я его не видел», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.