Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Самые неблагоприятные условия для лыжников из России». Тартынский — о трассах ОИ-2026

«Самые неблагоприятные условия для лыжников из России». Тартынский — о трассах ОИ-2026
Комментарии

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский высказался об условиях на Олимпийских играх — 2026 в Италии. На турнире принимают участие российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

«Условия для Олимпиады очень сложные. Именно в этом самое главное отличие итальянских Игр от тех, что проходили в Южной Корее и Китае. Это самые далёкие, самые неблагоприятные условия для лыжников из России, и в особенности для лыжников, которые четыре года не соревновались в Европе.

Это бесконечная разница в трассах, и она не в пользу Даши и Савелия. Именно поэтому просто невозможно сравнивать результаты российских лыжников с прошлых Олимпиад с тем, что происходит сейчас.

Даже в тех же кондициях, в своей праймовой форме, в которой Александр Большунов был в Пхёнчхане и Пекине, далеко не факт, что в Валь-ди-Фьемме он забежал бы в топ-6 в скиатлоне. И, кстати, Большунов тоже находится здесь, в Италии, тренируется рядом с олимпийскими трассами, готовится к чемпионату России. Но на самой олимпийской арене, где он, наверное, мог бы присутствовать в качестве болельщика, я его не видел», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Лыжное закулисье Игр-2026
Эксклюзив
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Лыжное закулисье Игр-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android