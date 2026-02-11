Чемпион ОИ-2026 Ботн отреагировал на повышенное внимание к Легрейду после своей победы

Олимпийский чемпион 2026 года в индивидуальной гонке норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн высказался о скандальном признании своего соотечественника Стурлы Холм Легрейда в измене девушке после гонки на Играх в Италии. Ботн одержал победу, Легрейд показал третий результат, завоевав бронзу.

«Я в это не вмешиваюсь. Для меня это прежде всего личная победа. Сколько места этой истории уделяется в СМИ, меня не особо волнует», — приводит слова Ботна Reuters.

Признание Легрейда в измене разлетелось в социальных сетях и обсуждается по всему миру. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.