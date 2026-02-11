«Произошло самое страшное». Тартынский — о выступлении Коростелёва в скиатлоне на ОИ

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский прокомментировал выступление Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Спортсмен из России, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды.
«Во время скиатлона я снимал кадры для фильма, было прекрасно видно, как Савелий вышел вперёд в зоне питания и вальяжно проехал рядом с Клебо. Впервые за четыре года я увидел, что спортсмен из России бежит настоящую гонку с уверенностью в собственных силах. Это было очень круто!
По ходу гонки могло произойти что угодно: падение, сломанная палка или, как это мы видели в масс-старте в Гомсе, могла отвалиться лапка из-за некачественного клея, или Савелий с Клебо мог столкнуться и завалить его. Но произошло самое страшное — четвёртое место», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
