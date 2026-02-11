Скидки
Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
«Произошло самое страшное». Тартынский — о выступлении Коростелёва в скиатлоне на ОИ

Комментарии

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский прокомментировал выступление Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Спортсмен из России, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Во время скиатлона я снимал кадры для фильма, было прекрасно видно, как Савелий вышел вперёд в зоне питания и вальяжно проехал рядом с Клебо. Впервые за четыре года я увидел, что спортсмен из России бежит настоящую гонку с уверенностью в собственных силах. Это было очень круто!

По ходу гонки могло произойти что угодно: падение, сломанная палка или, как это мы видели в масс-старте в Гомсе, могла отвалиться лапка из-за некачественного клея, или Савелий с Клебо мог столкнуться и завалить его. Но произошло самое страшное — четвёртое место», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
