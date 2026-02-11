Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тартынский: четвёртое место Коростелёва стоит дороже, чем золото Пхёнчхана и Пекина

Тартынский: четвёртое место Коростелёва стоит дороже, чем золото Пхёнчхана и Пекина
Комментарии

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский оценил выступление российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Лично для меня четвёртое место Савелия в скиатлоне – это невероятно высоко, учитывая сегодняшние реалии. Вероятно, это стоит даже дороже, чем золото Пхёнчхана и Пекина. Как бы точнее это сказать… Специфика этой Олимпиады беспощадна для тех, кто тренируется и бегает в России», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

На Олимпиаде Коростелёву ещё предстоит выступить в гонке на 10 км свободным стилем (13 февраля) и на 50 км классическим стилем (21 февраля).

