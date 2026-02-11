«Не стал гневить бога». Тартынский — о том, почему Клебо не взял флаг на финише спринта

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский объяснил, почему норвежец Йоханнес Клебо не взял флаг на финише спринтерской гонки классическим стилем. Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд и стал семикратным олимпийским чемпионом.
«В предыдущих интервью я говорил, что Йоханнес Клебо, кажется, работает над тем, чтобы отодвинуть лимиты возможного вопреки законам биомеханики и физиологии. На спринте можно было посмотреть, как он воплотил это в реальности. Уже с четвертьфиналов он позволял себе оборачиваться и внимательно смотреть на соперников, экономя силы.
Он забегал в подъёмы вполноги и всё равно делал отрыв. Конечно, в финале на последнем подъёме просто всех уничтожил. Думаю, он не стал гневить бога — впереди ещё гонки, а он бьётся за шесть золотых медалей, только по этой причине не взял флаг на финише спринта. Но Йоханнес мог бы это сделать», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.