Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Не стал гневить бога». Тартынский — о том, почему Клебо не взял флаг на финише спринта

«Не стал гневить бога». Тартынский — о том, почему Клебо не взял флаг на финише спринта
Комментарии

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский объяснил, почему норвежец Йоханнес Клебо не взял флаг на финише спринтерской гонки классическим стилем. Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд и стал семикратным олимпийским чемпионом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

«В предыдущих интервью я говорил, что Йоханнес Клебо, кажется, работает над тем, чтобы отодвинуть лимиты возможного вопреки законам биомеханики и физиологии. На спринте можно было посмотреть, как он воплотил это в реальности. Уже с четвертьфиналов он позволял себе оборачиваться и внимательно смотреть на соперников, экономя силы.

Он забегал в подъёмы вполноги и всё равно делал отрыв. Конечно, в финале на последнем подъёме просто всех уничтожил. Думаю, он не стал гневить бога — впереди ещё гонки, а он бьётся за шесть золотых медалей, только по этой причине не взял флаг на финише спринта. Но Йоханнес мог бы это сделать», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Лыжное закулисье Игр-2026
Эксклюзив
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Лыжное закулисье Игр-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android