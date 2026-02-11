Тартынский: золото у Коростелёва обязательно будет. Но путь к нему будет тернистым

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский поделился ожиданиями от выступления россиянина Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее российский лыжник финишировал четвёртым в скиатлоне, проиграв третьему месту 1,5 секунды.

«Вообще мне кажется, многие в России недооценивают уровень результатов на этой Олимпиаде. Но на наших глазах происходит становление лыжника, который обязательно станет олимпийским чемпионом.

Савелий Коростелёв показывает уровень, как минимум сопоставимый с самыми топовыми результатами в новейшей истории российских лыжных гонок. Возможно, это звучит обидно и неочевидно, но стоит принять, насколько ценно это четвёртое место. Да, пока сложно бороться за тройку, не говоря о золоте, но оно обязательно будет. Рано или поздно. Не сейчас, так через четыре года во Франции. Вот только путь к этому золоту будет тернистым», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

На Олимпиаде Коростелёву ещё предстоит выступить в гонке на 10 км свободным стилем (13 февраля) и на 50 км классическим стилем (21 февраля).