Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026, Фигурное катание, танцы на льду — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, произвольный танец

Олимпиада-2026, фигурное катание, танцы на льду — где покажут прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в фигурном катании выступят дуэты с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Старт соревнований запланирован на 21:30 мск. В прямом эфире их покажет Оkko.

Права на трансляцию танцев на льду в фигурном катании на Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Не началось

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Судьи не знают, что ставить Гуменнику на ОИ? Канадка отправила нашего парня на 19-е место!
Видео
Судьи не знают, что ставить Гуменнику на ОИ? Канадка отправила нашего парня на 19-е место!

Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android