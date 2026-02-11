Скидки
Олимпиада 2026

Король Швеции прибыл на женскую индивидуальную биатлонную гонку ОИ-2026

Комментарии

Король Швеции Карл XVI Густав прибыл на женскую индивидуальную биатлонную гонку на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Дистанция гонки составит 15 км. Состязания проходят в Антхольце.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Идёт

Видео доступно в телеграм-канале Okko Зимний Спорт | Олимпиада 2026.

Шведскую сборную на этом старте представляют биатлонистки Анна Магнуссон, Линн Гестблом, Эльвира Эберг и Ханна Эберг.

Отметим, российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады 2026 года.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

