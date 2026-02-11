Норвежец Офтебру выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в лыжном двоеборье

Норвежский двоеборец Йенс Лурос Офтебру одержал победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в личном зачёте. Соревнования проходили в следующем формате: прыжки на лыжах на нормальном трамплине + лыжная гонка на 10 км.

Второе место занял представитель Австрии Йоханнес Лампартер. Тройку призёров замкнул Ээро Хирвонен из Финляндии.

Олимпийские игры — 2026. Лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Результаты: