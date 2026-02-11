Норвежец Офтебру выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в лыжном двоеборье
Норвежский двоеборец Йенс Лурос Офтебру одержал победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в личном зачёте. Соревнования проходили в следующем формате: прыжки на лыжах на нормальном трамплине + лыжная гонка на 10 км.
Второе место занял представитель Австрии Йоханнес Лампартер. Тройку призёров замкнул Ээро Хирвонен из Финляндии.
Олимпиада 2026. Лыжное двоеборье
Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал
11 февраля 2026, среда. 15:40 МСК
Окончено
1
Йенс Лурос Офтебру
Норвегия
29:59.4
2
Йоханнес Лампартер
Австрия
30:00.4
3
Ээро Хирвонен
Финляндия
30:01.9
Олимпийские игры — 2026. Лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Результаты:
- Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) — 29.59,4.
- Йоханнес Лампартер (Австрия) — 30.00,4.
- Ээро Хирвонен (Финляндия) — 30.01,9.
- Штефан Реттенеггер (Австрия) — 30.17,0.
- Илкка Херола (Финляндия) — 30.21,5.
