Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжное двоеборье на Олимпиаде 2026, мужчины: результаты

Норвежец Офтебру выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в лыжном двоеборье
Комментарии

Норвежский двоеборец Йенс Лурос Офтебру одержал победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в личном зачёте. Соревнования проходили в следующем формате: прыжки на лыжах на нормальном трамплине + лыжная гонка на 10 км.

Второе место занял представитель Австрии Йоханнес Лампартер. Тройку призёров замкнул Ээро Хирвонен из Финляндии.

Олимпиада 2026. Лыжное двоеборье
Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал
11 февраля 2026, среда. 15:40 МСК
Окончено
1
Йенс Лурос Офтебру
Норвегия
29:59.4
2
Йоханнес Лампартер
Австрия
30:00.4
3
Ээро Хирвонен
Финляндия
30:01.9

Олимпийские игры — 2026. Лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Результаты:

  1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) — 29.59,4.
  2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 30.00,4.
  3. Ээро Хирвонен (Финляндия) — 30.01,9.
  4. Штефан Реттенеггер (Австрия) — 30.17,0.
  5. Илкка Херола (Финляндия) — 30.21,5.
Материалы по теме
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Live
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android