Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Биатлон на Олимпиаде 2026, женщины, индивидуальная гонка: результаты

Жулия Симон выиграла золото ОИ-2026 в индивидуальной гонке
Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

Симон прошла дистанцию в 15 км за 39.41,9, допустив при этом один промах. Серебряную медаль выиграла ещё одна француженка Лу Жанмонно, которая на финише проиграла 57,9 секунды (два промаха). Бронзовая медаль в активе у болгарки Лоры Христовой, которая уступила 1.04,3 (без промахов).

Олимпийские игры – 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) — 39.41,9 (один промах).
2. Лу Жанмонно (Франция) +57,9 (2).
3. Лора Христова (Болгария) +1.04,3 (0).
4. Ванесса Фойгт (Германия) +1.15,7 (0).
5. Доротея Вирер (Италия) +1.30,0 (1).
6. Лея Майер (Швейцария) +1.33,2 (1).
7. Камиль Бене (Франция) +1.37,7 (1).
8. Янина Хеттих (Германия) +2.03,0 (2).

Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке
