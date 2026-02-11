Жулия Симон выиграла золото ОИ-2026 в индивидуальной гонке

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Симон прошла дистанцию в 15 км за 39.41,9, допустив при этом один промах. Серебряную медаль выиграла ещё одна француженка Лу Жанмонно, которая на финише проиграла 57,9 секунды (два промаха). Бронзовая медаль в активе у болгарки Лоры Христовой, которая уступила 1.04,3 (без промахов).
Олимпийские игры – 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины:
1. Жулия Симон (Франция) — 39.41,9 (один промах).
2. Лу Жанмонно (Франция) +57,9 (2).
3. Лора Христова (Болгария) +1.04,3 (0).
4. Ванесса Фойгт (Германия) +1.15,7 (0).
5. Доротея Вирер (Италия) +1.30,0 (1).
6. Лея Майер (Швейцария) +1.33,2 (1).
7. Камиль Бене (Франция) +1.37,7 (1).
8. Янина Хеттих (Германия) +2.03,0 (2).
- 11 февраля 2026
