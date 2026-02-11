«Не могу представить себя на его месте». Малинин — о Максиме Наумове

Олимпийский чемпион – 2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин рассказал о своём отношении к соотечественнику Максиму Наумову, потерявшему родителей в авиакатастрофе в 2025 году. После проката короткой программы на Олимпийских играх – 2026 фигурист ожидал оценок с фотографией своих родителей.

«Горжусь его силой, храбростью, всем, что у него есть. Я тронут до глубины души. Не могу представить себя на его месте, но рад за него, что он вышел и сделал всё, что мог. Он всегда был бойцом, знаю это с самого детства, когда мы катались на коньках. Очень счастлив за него», – сказал Малинин журналистам на пресс-подходе.

Максим Наумов показал 14-й результат в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 и вышел в произвольную программу турнира фигуристов-одиночников.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.