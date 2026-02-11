Жулия Симон впервые в карьере выиграла личную золотую медаль на Олимпийских играх
10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон впервые в карьере выиграла золото Олимпийских игр в личных гонках. Француженка одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5
Ранее Симон стала чемпионкой Олимпиады-2026 в смешанной эстафете в составе сборной Франции. Также в активе у биатлонистки есть серебро смешанной эстафеты Игр-2022 в Пекине.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.
Комментарии
