Жулия Симон впервые в карьере выиграла личную золотую медаль на Олимпийских играх

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон впервые в карьере выиграла золото Олимпийских игр в личных гонках. Француженка одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее Симон стала чемпионкой Олимпиады-2026 в смешанной эстафете в составе сборной Франции. Также в активе у биатлонистки есть серебро смешанной эстафеты Игр-2022 в Пекине.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.