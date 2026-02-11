Американка Элизабет Лемли выиграла золотую медаль ОИ-2026 в могуле

Американка Элизабет Лемли выиграла золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в дисциплине могул. Лемли завершила соревнования, набрав 82,30 балла.

Серебряным призёром Игр стала ещё одна американская могулистка Джелин Кауф с результатом 80,77 балла. Бронзовую награду выиграла француженка Перрин Лаффон (78,00).

Олимпийские игры – 2026. Могул, женщины:

1. Элизабет Лемли (США) – 82,30.

2. Джелин Кауф (США) – 80,77.

3. Перрин Лаффон (Франция) – 78,00.

4. Хинако Томитака (Япония) – 78,00.

5. Майя Швингхаммер (Канада) – 77,61.

6. Шарлотт Уилсон (Австралия) – 75,17.

7. Авитал Кэрролл (Австрия) – 71,89.

8. Джакара Энтони (Австралия) – 60,81.