Американка Элизабет Лемли выиграла золотую медаль ОИ-2026 в могуле
Американка Элизабет Лемли выиграла золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в дисциплине могул. Лемли завершила соревнования, набрав 82,30 балла.
Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
11 февраля 2026, среда. 16:55 МСК
Окончено
1
Элизабет Лемли
США
82.30
2
Джелин Кауф
США
80.77
3
Перрин Лаффон
Франция
78.00
Серебряным призёром Игр стала ещё одна американская могулистка Джелин Кауф с результатом 80,77 балла. Бронзовую награду выиграла француженка Перрин Лаффон (78,00).
Олимпийские игры – 2026. Могул, женщины:
1. Элизабет Лемли (США) – 82,30.
2. Джелин Кауф (США) – 80,77.
3. Перрин Лаффон (Франция) – 78,00.
4. Хинако Томитака (Япония) – 78,00.
5. Майя Швингхаммер (Канада) – 77,61.
6. Шарлотт Уилсон (Австралия) – 75,17.
7. Авитал Кэрролл (Австрия) – 71,89.
8. Джакара Энтони (Австралия) – 60,81.
