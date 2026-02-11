Слуцкая: задача Петросян на ОИ — откатать так, чтобы судьи не смогли ни к чему придраться

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как нужно выступить на Олимпиаде-2026 фигуристке Аделии Петросян, чтобы иметь возможность бороться за высокие места.

«У Петросян задача — откатать свою программу. Мы не судьи, не можем делать какие-то предположения. Задача — откатать так, чтобы судьи не смогли ни к чему придраться. Если есть возможность придраться, сделают это. Если этой возможности не будет, всё будет чисто исполнено, будут ставить баллы. Да, нет рейтинга и международного опыта, но мы думаем сейчас не об этом, а о профессиональном и чистом катании», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.