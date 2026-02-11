Лора Христова — самый низкорейтинговый призёр ОИ в личных гонках в XXI веке

Болгарская биатлонистка Лора Христова стала самой низкорейтинговой биатлонисткой, которой удалось завоевать медаль на Олимпийских играх в личных гонках в XXI веке. Христова выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионкой в данном виде программы стала француженка Жулия Симон.

Христова занимает 73-е место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. Ранее самой низкорейтинговой биатлонисткой с медалью в личных гонках на Олимпийских играх была шведка Ханна Эберг, которая выиграла золото в индивидуальной гонке на Играх-2018 в корейском Пхёнчхане, находясь на 57-й строчке общего зачёта.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.