Христова, взявшая бронзу на ОИ-2026, рассказала о специальной стратегии во время стрельбы

Христова, взявшая бронзу на ОИ-2026, рассказала о специальной стратегии во время стрельбы
Болгарская биатлонистка Лора Христова, выигравшая бронзовую медаль по итогам индивидуальной гонки на 15 км на Олимпийских играх в Милане, рассказала о своей технике, которая позволила сохранить спокойствие.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

«У меня нет слов. Я старалась не думать, с кем я бегу, сосредоточиться на гонке, на стрельбе, думала только, как правильно выполнить элементы стрельбы и технику.

Во время стрельбы мне удалось контролировать эмоции и не думать о результате и самом соревновании, потому что, как вы знаете, Олимпийские игры оказывают большое влияние на психику. Я воспринимала их как обычное соревнование.

Уверена в себе, знаю, что могу хорошо стрелять, знаю, что могу хорошо бегать. И рада, что смогла выйти на пик формы, потому что в начале сезона я чувствовала себя не очень хорошо», — приводит слова Христовой BNT.

Для Болгарии эта медаль стала лишь третьей в истории в рамках биатлонных соревнований на Олимпиаде.

