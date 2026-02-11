Болгарка Христова показала лучший результат в карьере в индивидуальной гонке на ОИ-2026

Болгарская биатлонистка Лора Христова показала лучший результат в карьере, выиграв бронзу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионкой в данном виде программы Олимпиады-2026 стала француженка Жулия Симон.

Ранее лучшим результатом в карьере у Христовой было 13-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира –2024/2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.