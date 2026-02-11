Скидки
Олимпиада 2026

Роднина оценила идею Дегтярёва запретить сменившим гражданство атлетам въезд в РФ

Роднина оценила идею Дегтярёва запретить сменившим гражданство атлетам въезд в РФ
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила идею министра спорта Михаила Дегтярёва о запрете на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам. Ранее министр спорта допустил, что спортсменам, сменившим спортивное гражданство, будет запрещён въезд в страну.

«Я слышала, но не видела высказывания Дегтярёва. Почему именно спортсменам нужно запретить въезд в страну? У нас много граждан сменило гражданство. Извините, а мы инженеров, педагогов не воспитываем? Не кормим? Не поим? Причём здесь спортсмены? Это называется не спортсмены, а нарушение прав человека», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

